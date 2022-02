Het Kozijntje vervangt mosselfeest door afhaalfestijntje

“Het is niet anders, maar we zijn blij dat we toch een coronaveilig initiatief konden organiseren voor ons mosselfeest”, zegt directrice Ine Boonen, die alleen voor de foto snel even haar masker afneemt. “Mensen konden kiezen uit verschillende Italiaanse pasta’s of lekkere desserts zoals tiramisu. De opbrengst van dit afhaalfestijn levert ons extra werkingsmiddelen op. We zijn alle ouders en sympathisanten die eten en wijn hebben besteld dan ook bijzonder dankbaar.”

Ook Jos Jans van het schoolbestuur klinkt tevreden. “We zijn er toch in geslaagd om 500 maaltijden aan de man te brengen, dus dat is een succes. Italiaanse pasta’s en desserts zijn lekker, maar geef mij toch maar Belgische mosselen”, lacht Jos. “Ik hoop dat we volgend jaar van corona verlost zijn en weer een echt mosselfeest kunnen organiseren.” Pittig detail: van de 31 mosselfeesten die de school in Kozen al organiseerde, miste Jos er geen enkel.