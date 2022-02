Campus Xplus trakteert directies op verwendagje

Leerlingen en leerkrachten van Campus Xplus werkten samen om hun directies een verwendagje te bezorgen. “Naast een presentje vanwege het personeel konden de directieleden genieten van zelfgemaakte cake en soep gemaakt door leerlingen Voeding-Verzorging, een gedicht van de hand van Finn Vermeer, een ontbijtje van de mini-onderneming De-strezzz, een hoofdmassage en brushing in het kapsalon van onze campus én van een verwenmomentje, gegeven door de leerlingen binnen het vak schoonheidsverzorging”, klinkt het op de school. “Ze werden ook letterlijk in de bloemetjes gezet en ontvingen nog een Lommelbon zodat ze ook na vandaag nog kunnen verder genieten van hun dag. Mevrouw Vandeweijer en mevrouw L’Homme genoten er zichtbaar van. Bij deze willen we hen danken voor alles wat ze voor de school, het personeel en de leerlingen doen. Keep up the good work!”