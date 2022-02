Franse regering opent onderzoek naar mistoestanden bij rusthuisketen Orpea

“We zullen geen genoegen nemen met de uitleg tijdens een ontmoeting”, verklaarde Bourguignon. Later op dinsdag komen directeur-generaal voor Frankrijk Jean-Christope Romersi en CEO Philippe Charpier langs op haar kabinet. Het ene onderzoek gaat uit van de sociale inspectie, terwijl het andere onderzoek de financiën onder de loep zal nemen.

De Franse rusthuisketen Orpea kwam vorige week in opspraak na de publicatie van het boek “Les fossoyeurs” van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Nochtans moeten de bewoners veel geld betalen voor hun verblijf. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar rendement door de groep.