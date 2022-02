Parochieassistente Viviane Vossen met pensioen

Op zondag 30 januari werd Parochieassistente Viviane Vossen in de bloemen gezet na de mis van 10 uur. Ze was niet alleen jarig (65 jaar), ze gaat ook met pensioen. Viviane was het moederhart binnen de Tongerse kerkgemeenschap.

21 jaar was Viviane Vossen actief als parochieassistente. Haar grootste passie was de catechese met de kinderen. Ze wist boeiende verhalen te vertellen aan de kleintjes van de nevendienst en de Eerste Communie. Ze hingen als het ware aan haar lippen. Later was ze ook fervent aanhangster van de methode Godly Play, waarbij met mooie houten figuren Bijbelverhalen verteld worden. Ze wist dit op zo’n boeiende en sacrale manier te brengen, dat ook mensen van elders bij haar in de leer gingen.

Voedselpakketten

Daarnaast nam Viviane ook verschillende taken op zich in de verschillende parochies, vooral in de parochie Sint-Gillis. Ze nam elk jaar het initiatief voor een boekentassen- en kinderzegening bij de start van het nieuwe schooljaar en leidde de noveen van Sint-Gillis in goede banen. Ook de arme mensen hadden een grote plaats in haar hart. Zo lag ze mee aan de basis van het Sint-Gilliskelderke, waar wekelijks voedselpakketten uitgedeeld worden aan de armsten. Ze was altijd een luisterend oor voor wie het moeilijk had en haar glimlach en goed humeur beurden je op.

Af en toe zal ze nog wel een steentje bijdragen in de parochie, maar de aandacht van Viviane zal nu meer uitgaan naar haar kinderen en kleinkinderen. Er is nu meer tijd vrij voor een reisje of een natuurwandeling, want als biologe ligt haar passie in de natuur.