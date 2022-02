Vrouwen Landelijke Gilde genieten van culinaire wandeling

Zoals de naam al laat vermoeden, werd er niet alleen gewandeld, maar werd er ook heel wat lekkers geproefd. Bij iedere halte kwam er een ander gerechtje van het menu aan bod. Het begon met hapjes en jenever bij halte één en bij de vierde en laatste stop was het tijd voor een lekker dessert. Daar konden de wandelaars genieten van vers gebakken wafels met ijs, warme kersen en slagroom. Het was een geslaagde avond waar plezier maken en een gezellige babbel naast het eten centraal stonden. Iedereen was het unaniem eens: deze avond is zeker voor herhaling vatbaar.