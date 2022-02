DF-Tongeren verkent de Erfgoedwandeling van Sluizen

Paul Denis plaatste deze wandeling in een breder kader. Geologisch , geschiedkundig en architecturaal was deze wandeling een opsteker van formaat. Vanaf het gezellige Neremplein richting Sluizen genoten de wandelaars van de prachtige natuur langs de Jeker, de charmante Dubbelmolen en de Sint-Servatiuskerk. “Dit pareltje van neo-romaanse architectuur deed ons stilstaan bij al het moois dat we in onze Haspengouwse contreien nog kunnen ontdekken”, klinkt het bij de wandelaars.

“Enkele erfgoedhoeves respectvol gerestaureerd toonden ons de rijkdom van de streek. Aan ‘de gulden barrier’ van het Kasteel in Nerem kregen we als toemaatje nog het verhaal van de opgang en ondergang van de chocoladefabriek Rosmeulen”, aldus de wandelaars. “Het was een zeer geslaagde namiddag. De plaatselijke horeca zat afgeladen vol en moest menig dranklustige wandelaar de toegang weigeren wegens de coronavoorschriften.”

Meer foto's van de wandeling zijn te vinden via www/tongeren. davidsfonds. be