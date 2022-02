Beste restaurant van Brussel sluit de deuren

Het gevierde Brusselse tweesterrenrestaurant Bon Bon sluit de deuren. Dat kondigt chef Christophe Hardiquest aan via Facebook. "Na twintig jaar in de keuken van mijn levenswerk Bon Bon, na twintig jaar 200 procent inzet, is het tijd voor mij om een pagina om te slaan", klinkt het. Met twee Michelinsterren en een notering van 19,5 in Gault Millau sluit zo het beste restaurant van Brussel.

Hardiquest, die samen met zijn echtgenote het restaurant runt, is een gevestigde waarde. Hij werd in 2011 uitgeroepen tot chef van het jaar en eindigde in 2018 als hoogst genoteerde Belg in het lijstje van de honderd beste chefs ter wereld. Na hem stonden Peter Goossens, chef van het enige driesterrenrestaurant in ons land, Hof van Cleve en Gert de Mangeleer, toen nog chef van Hertog Jan in Zedelgem. Het restaurant Bon Bon, gehuisvest in een statige villa langs de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, werd ook lange tijd beschouwd als gedoodverfde kandidaat voor een derde ster.

In Brussel blijven na de sluiting van Bon Bon nog drie twee sterrenrestaurants over. De meest klinkende naam is ongetwijfeld Comme chez soi (18,5 in Gault Millau). Ook het Anderlechtse restaurant La paix van chef David Martin en Le chalet de la fôret blijven beschikbaar voor culinaire liefhebbers.

Hardiquest, die in het verleden onder meer met RSC Anderlecht in zee ging, stopt niet met koken. "Ik hou ongelofelijk veel van mijn werk als kok en ik zal nooit stoppen", zegt hij. Hoe de chef verder gaat, is nog onduidelijk. Aan het magazine Trends zegt hij dat hij een "nomadische kok", wordt. "Ik heb het nog niet gedefinieerd, maar ik weet zeker dat het leven een aantal leuke verrassingen voor mij in petto heeft", benadrukt hij in de aankondiging. "Dit is geen einde maar het begin van een nieuw avontuur."