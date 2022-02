Gespannen zitting van VN-Veiligheidsraad over Oekraïne: “Megafoondiplomatie” en “oorlogshysterie”

Maandag heeft in New York in een bijzonder gespannen sfeer de VN-Veiligheidsraad plaatsgevonden. VS-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield beklemtoonde de omvang van de Russische troepenmacht. “Dit is de grootste mobilisering van troepen in decennia, en op dit moment is Rusland nog meer troepen en wapens aan het sturen”, zei ze.

De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya laakte dan weer de “megafoondiplomatie” van Washington en zei dat de Amerikanen de “oorlogshysterie” aan het oppoken zijn. “De discussie over een imminente dreiging is op zichzelf provocatief. Ze roepen er bijna om. Ze willen dat het gebeurt”, zei Nebenzya. De diplomaat ontkende opnieuw dat Moskou zint op een invasie.

Het Westen beticht Rusland ervan dat het meer dan 100.000 soldaten heeft verzameld aan de grens met Oekraïne met het oog op een mogelijke militaire interventie. Het Kremlin verzekert dat het niet de intentie heeft om aan te vallen, maar eist een erkenning van zijn veiligheidsbelangen. De Russen dringen niet enkel aan op garanties dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden, ze willen ook een terugtrekking van NAVO-troepen uit lidstaten in Oost-Europa. Dat is voor de VS en de NAVO onbespreekbaar, maar ze laten de deur open voor gesprekken over ontwapening of de wederzijdse beperking van militaire oefeningen.

Schriftelijk antwoord

De Amerikaanse regering ontving maandag ook een schriftelijk antwoord van Rusland op haar voorstellen voor een de-escalatie van het conflict. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gemeld.

Over de inhoud wil het ministerie niets kwijt. “Het is niet productief om in het openbaar te onderhandelen. We laten het dus aan Rusland over om over zijn antwoord te spreken indien het dat wenst”, verklaarde een woordvoerster van het ministerie. “We blijven ons volop inspannen om deze kwesties via dialoog op te lossen en we blijven in nauw overleg met onze bondgenoten en partners, met inbegrip van Oekraïne”, klonk het nog.

De Amerikaanse regering had Moskou vorige week een schriftelijk antwoord bezorgd over de veiligheidsbekommernissen van Rusland. Daarin was Washington niet ingegaan op de Russische eis dat de NAVO niet verder oostwaarts zou uitbreiden, maar het leidde ook niet tot een stopzetting van de diplomatieke inspanningen om een conflict te vermijden.

Washington bedreigt ook Russische oligarchen met sancties

De Verenigde Staten bereiden inmiddels ook “specifieke sanctiepakketten” voor tegen leden van de Russische elite en hun families. Die zullen worden gebruikt als Rusland effectief Oekraïne binnenvalt, aldus Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki maandagavond.

Washington heeft personen “in of rond de binnenste kring van het Kremlin geïdentificeerd”, klonk het. Deze personen zijn volgens het Witte Huis “bijzonder kwetsbare doelwitten” vanwege hun nauwe financiële banden met westerse landen. “Dit is slechts één element van onze wens om Rusland langs elke kant te raken, mocht het tot een aanval komen”, vervolgde Psaki.

Washington is al enkele dagen bezig met het geven van details over massale sancties die de Amerikanen Rusland beloven op te leggen in het geval van een militaire escalatie. Zo hebben de VS reeds gedreigd de toegang van Russische banken tot dollartransacties af te snijden.

President Joe Biden zelf herhaalde maandag dat de VS blijft oproepen tot diplomatie, maar “dat het land klaar is, wat er ook gebeurt”.

Brits premier Johnson reist naar Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk, een van de voorkeursbestemmingen voor investeringen voor Russische oligarchen, kondigde maandag ook aan dat het zijn arsenaal van mogelijke sancties tegen Russische personen en bedrijven verscherpt.

Ondanks de Partygate-heisa zoekt de Britse premier Boris Johnson inmiddels ook mee naar een oplossing voor de crisis. Johnson reist dinsdag naar Oekraïne, onder meer voor een ontmoeting met president Volodimir Zelenski. Johnsons minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, zal de verplaatsing niet kunnen maken omdat ze maandagavond positief testte op het coronavirus.

Maandagnamiddag stond een telefonisch onderhoud gepland tussen Johnson en de Russische president Vladimir Poetin, maar dat telefoontje werd uitgesteld. Na de publicatie van de eerste bevindingen van het rapport-Gray, over de lockdownfeestjes in de ambtswoning van de premier, moest Jonhnson daarover het parlement te woord staan. Later op de avond sprak hij backbenchers van zijn eigen Conservatieve partij toe.