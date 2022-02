Meer dan 4.000 patiënten met coronabesmetting in ziekenhuis, maar aantal besmettingen stijgt niet meer

Van 25 tot 31 januari werden dagelijks gemiddeld 363,6 patiënten met een besmetting opgenomen. Dat is een stijging met 16 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse referentieperiode. In totaal verblijven op dit moment 4.081 coronapatiënten (+24 procent) in de ziekenhuizen. Op de afdelingen intensieve zorg liggen 405 patiënten (+2 procent).

Ook het aantal overlijdens neemt nog steeds toe. In de periode van 22 tot 28 januari stierven dagelijks gemiddeld 27,3 mensen, een toename met 11 procent in vergelijking met de voorgaande referentieperiode. De pandemie kostte al 29.052 mensenlevens in ons land.

Het gemiddelde aantal besmettingen stijgt wel niet meer. Van 22 tot 28 januari werden per dag gemiddeld 47.817 besmettingen met het virus geregistreerd (+ 0 procent). In 99 procent van de gevallen gaat het om een infectie met de omikronvariant. Er werden in die periode gemiddeld bijna 116.000 tests per dag geregistreerd. De positiviteitsratio bedroeg 45,9 procent.

Het reproductiegetal bedraagt 1,08. Bij een cijfer hoger dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.