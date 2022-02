Man redt dag na EHBO-cursus leven van tegenstrever die hartstilstand kreeg tijdens voetbalmatch

Kort na het begin van de tweede helft zakte Josse Deboiserie (23) in elkaar op het veld. Kaersten Malfait (24), een tegenspeler, schoot hem meteen te hulp. Hij had daags voordien nog een EHBO-cursus gekregen op zijn werk. “De opleiding zat nog vers in mijn geheugen, helaas kon ik die meteen gebruiken. Op het moment zelf kon ik vrij kalm reageren maar achteraf kwam het wel binnen, dit was heftig.”

Kaersten bleef het slachtoffer reanimeren samen met vrijwillige brandweerman Jan Theunissen (22) en Josses vriendin Leonie Biebuyck (23). Zij nam de beademing voor haar rekening en had een maand geleden nog een opfriscursus reanimatie gekregen. “Ik was de eerste paar minuten in paniek maar daarna kon ik de knop wel omdraaien”, zegt Leonie. “De praktijk is wat anders dan de theorie maar weten wat je moet doen is de eerste stap.”

Ook minister Crevits vindt dat EHBO een basisvaardigheid moet zijn. “Destijds nam ik hiervoor al initiatief als Vlaams minister van Onderwijs en voor de bedrijven biedt VDAB gratis digitale opleidingen aan. EHBO kan ook een teambuilding zijn, dat heb ik al georganiseerd op mijn kabinet”, besluit de minister.