Federale regering bereikt akkoord over compensatie voor hoge energiefactuur

De topministers van de federale regering hebben in de nacht van maandag op dinsdag een compromis gevonden over een compensatie voor de hoge energieprijzen en over een mini-taxshift, zo is vernomen bij het kabinet van premier Alexander De Croo. Meer uitleg volgt dinsdagochtend om 9.30 uur op een persconferentie.

Op vlak van energie was er al een consensus over de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief waarvan ongeveer één miljoen gezinnen met een laag inkomen genieten. De maatregel zou op 31 maart verstrijken, maar wordt nu aangehouden tot het einde van het tweede trimester, zo is uit goede bron vernomen.

De regering wou ook iets ondernemen om de middenklasse te beschermen tegen torenhoge facturen. Na wekenlange discussies is er nu een akkoord om de btw op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli te verminderen van 21 tot 6 procent en een energiecheque van 100 euro te voorzien. Vervolgens zal er ook een btw-hervorming op poten worden gezet die gebaseerd zou worden op een cliquetsysteem dat de energiefiscaliteit kan moduleren via de accijnzen.

Het akkoord wordt dinsdagochtend gepresenteerd tijdens een persconferentie op het kabinet van de premier. Ministers van Financiën en Energie, Vincent Van Peteghem (CD&V) en Tinne Van der Straeten (Groen) zullen aanwezig zijn, evenals minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR).