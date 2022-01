Verrassing van formaat: bekerhouder PSG sneuvelt al in achtste finales, Nederlands toptalent mist beslissende penalty

Paris Saint-Germain, regerend bekerhouder in de Coupe de France, is maandagavond al in de achtste finales gesneuveld na een spannende strafschoppenreeks tegen Nice.

In een evenwichtige wedstrijd, waarin PSG de bal monopoliseerde, werd er in 90 minuten niet gescoord. Daardoor moesten elfmeters de beslissing forceren in het Parc des Princes.

In die penaltyreeks legde Lionel Messi als eerste aan voor de Parijzenaars en hij faalde niet. Vervolgens hield ook Kylian Mbappé het hoofd koel. Leandro Paredes kon het goede voorbeeld van zijn ploegmaats niet volgen, maar had het geluk dat ook bezoeker Andy Delort zijn elfmeter meteen erna niet wist te benutten. Nice had na zeven pogingen zes keer gescoord. Xavi Simons was aansluitend aan zet om de hoofdstedelingen in de running te houden, maar hij kon zijn poging niet omzetten.

PSG schreef de Coupe de France zes keer in de afgelopen zeven jaar op zijn naam.

Nice - Marseille, Bergerac (IV) - Versailles (IV), Nantes - Bastia (II) en Monaco - Amiens (II) zijn de affiches in de kwartfinales.