Ignace Van der Brempt (19) maakt overstap naar talentenfabriek van Red Bull Salzburg: “Naar zo’n speler waren we op zoek”

De 19-jarige belofte-international maakt de overstap van Club Brugge, waar hij in 2019 doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij tot 20 optredens in de West-Vlaamse hoofdmacht.

Salzburg zwaait al jarenlang de scepter in de Oostenrijkse Bundesliga met acht opeenvolgende landstitels. Het is hard op weg om er nog een negende aan te breien, met een voorlopige voorsprong van 14 punten op eerste achtervolger Sturm Graz.

“Met Ignace Van Der Brempt brengen we een jonge en zeer getalenteerde speler naar Salzburg”, klinkt het. “Iemand die ondanks zijn leeftijd al optredens maakte in de Champions League en Jupiler Pro League. Hij heeft zich de voorbije jaren goed ontwikkeld bij Club Brugge, waar hij zich opwerkte van de jeugd tot het A-elftal. De Belgische belofte-international heeft fantastische kwaliteiten en is gewoon een speler waar we naar op zoek waren.”

“Ik kijk er echt naar uit om voor mijn nieuwe club te spelen”, aldus Van der Brempt. “Het is de perfecte stap in mijn carrière, ik denk dat ik mezelf hier uitstekend kan ontwikkelen. Ik ben een speler met veel energie en tempo, ik ga altijd hard in duel. Ik denk dus dat mijn talenten goed passen bij Salzburg. Ik zal niet veel tijd nodig hebben om me hier thuis te kunnen voelen.”