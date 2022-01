Er is hoop: David Goffin haalt gigantische achterstand op voor plaats in achtste finales van ATP Montpellier

Titelverdediger David Goffin (ATP-52) heeft zich maandag voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Montpellier (427.645 euro) geplaatst. De 31-jarige Luikenaar won in de eerste ronde in uur en 53 minuten met 2-6, 7-5 en 6-1 van de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-68).

Nadat hij de eerste set verloren had, zag het er ook in de tweede erg benauwd uit voor Goffin, maar het Belgische achtste reekshoofd haalde de 0-3 achterstand nog op.

Zijn volgende tegenstander komt uit een duel tussen de Fransman Adrian Mannarino (ATP-58) en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP-47). Vorig jaar won Goffin het toernooi in een finale tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (5-7, 6-4, 6-2).

Maandag boekte Goffin zijn derde zege van het seizoen. Daar staan ook drie nederlagen tegenover. In Sydney bereikte hij de kwartfinales, in Melbourne ging hij er zowel in een voorbereidingstoernooi als op het Australian Open in de eerste ronde uit.

“Geschiedenis mag zich hier herhalen”

“Als de geschiedenis zich hier herhaalt - slecht spelen in het begin van de week en uiteindelijk toch het toernooi winnen - is dat prima voor mij”, glimlachte Goffin. “Ik kom net terug uit blessure en moet nu vooral competitieritme opdoen. Ik ben dus heel tevreden dat ik doorga.”