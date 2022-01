Cirkel is rond voor Alex Maes: Maaslander tekent bij RC Hades tot 2025

Hades heeft op de laatste dag van de transferperiode een knappe inkomende transfer gerealiseerd met de komst van Alexander Maes (29) van Lierse Kempenzonen. Het contract van de Maaslander met Lierse werd maandag in onderling overleg ontbonden. Een paar uur later zette hij zijn handtekening onder een contract van 3,5 seizoen bij RC Hades.

Verrassend is de keuze van Maes (ex-Willem II, Lommel, Hades, Cappellen, Beerschot, Arges) voor de Hasseltse club uit tweede afdeling zeker. Maes behoorde tot de steunpilaren van Lierse en droeg zelfs de kapiteinsband op het Lisp, maar door een vertrouwensbreuk binnen de club was een verdere samenwerking onmogelijk geworden. Maes kreeg maandag zijn vrijheid en Hades bood maar al te graag een uitweg voor de balvaardige middenvelder. De Hasseltse club verkeert in degradatiegevaar en wil met de komst van wintertransfers Henry Odutayo en Alex Maes zo snel mogelijk uit de gevarenzone geraken. Om 21 uur werden de verlossende handtekeningen gezet onder een contract van 3,5 seizoen.

Maes in actie voor Lierse. — © BELGA

Licata

Hades is natuurlijk geen onbekend terrein voor Maes, omdat hij er twee seizoenen actief was van 2013 tot 2015. De stap terug van Lommel naar Hades zorgde toen al voor gefronste wenkbrauwen. Maar het was net in die twee seizoenen bij Hades dat Maes volledig ontbolsterde onder de vleugels van coach Mirko Licata. Niet toevallig de coach die hem nu ook terughaalt…naar Hades.

Licata: “Toen kenden weinig mensen de kwaliteiten van Alex. Na zijn verblijf bij ons heeft hij de stap gezet naar eerste klasse. Nu kent bijna iedereen Alex Maes en keert hij terug naar het oude huis. (stellig) En het is absoluut niet om uit te bollen. Alex is 29 jaar en heeft nog vele goede jaren in zich. Een pluim aan ons bestuur dat hij hier een contract voor drie en half seizoen getekend heeft. Sportieve beloften? Dat krijgt niemand in mijn groep. Maes is een winnaar met enorm veel kwaliteiten en zal zich net als de rest van mijn groep moeten bewijzen”, besluit Licata.

De club zette maandag nog de laatste punten en komma’s om Maes speelgerechtigd te krijgen voor de trip naar City Pirates van komend weekend.