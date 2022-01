Genkse beloften blijven op kop dankzij doelpunt diep in blessuretijd

De beloften van KRC Genk leken voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies te lijden. Tot invaller Lucas Beerten diep in blessuretijd op aangeven van Tuur Rommens de verlossende 2-3 tegen de netten kopte tegen een stug Cercle Brugge. Op een slecht veld in een winderig Ruddervoorde bewees het team van Hans Somers dat het ook op karakter een wedstrijd kan beslissen. Na deze elfde zege in twaalf wedstrijden blijft KRC Genk U21 samen met Anderlecht met 34 op 36 de rangschikking aanvoeren.

KRC GENK: Stevens - Van Genechten (63’ Beerten), Didden, Monamay, Rommens - Van De Perre, Geusens (77’ Swerts) - John (63’ Cuypers), El Khannouss (82’ Cutillas), Abid - Diawara.

Doelpunten: 14’ 1-0, 39’ Diawara 1-1, 57’ owngoal 1-2, 60’ 2-2, 94’ Beerten 2-3. (mg)