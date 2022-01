Moeder gearresteerd nadat ze dochtertje (3) bij beer laat vallen

Een Oezbeekse moeder is zaterdag opgepakt en riskeert vijftien jaar cel voor poging tot moord nadat ze haar dochter bij een beer van de Tashkent Zoo liet vallen. Een beveiligingscamera filmde het moment waarop het meisje naar beneden valt nadat de vrouw haar over de rails van de habitat hief. De beer - die Zuzu heet - stormde naar het kind, maar snuffelde er slechts aan en ging toen weer weg terwijl medewerkers van de zoo hem afleidden om het meisje redden. Ze raakte lichtgewond door de val en herstelt nu in het ziekenhuis. “Het meisje is in shock en liep enkele builen en blauwe plekken op”, aldus een woordvoerder van de zoo. “Het is momenteel onduidelijk wat het motief van de moeder was.”