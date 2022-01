Toptransfer op til: Emma Meesseman is op weg naar Chicago Sky en Ann Wauters

Wauters gaf vorige week al mee dat Chicago alles uit de kast ging halen om “Free Agent” Emma Meesseman aan te trekken. “We beseffen dat ze honkvast is en dat Washington Mystics gaat proberen om haar te verlengen. Ook alle andere clubs hebben uiteraard interesse in een topper als Emma,” zei Wauters.

Emma Meesseman zit momenteel met haar Russische club Ekaterinburg in Spanje, waar ze morgenavond de topper in poule A van de Euroleague en tegen Salamanca Avenida afwerkt. Na die wedstrijd vertrekt ze onmiddellijk naar de Amerikaanse hoofdstad. De Belgian Cats werken daar volgende week twee WK-kwalificatiewedstrijden en versus Puerto Rico en Amerika af. Uitkijken of Washington de komende dagen nog zijn laatste troef uitspeelt om Emma Meesseman bij de Mystics te houden?

De Belgian Cat is sinds 2013 bij Washington Mystics actief. In 2019 veroverde ze, met ook Kim Mestdagh in de selectie, de WNBA-titel. Ze werd tevens uitgeroepen tot MVP van de finale. In 2020 werkte ze in een “bubbel” in Florida (Bradenton) de WNBA-campagne af, vorige zomer trok ze niet naar de States en was ze met de Belgian Cats op het EK en de Olympische Spelen actief.

In de WNBA mogen de ploegen pas vanaf 1 februari communiceren dat ze Free Agents aanwerven. Bij Chicago Sky zou Emma Meesseman James Wade opnieuw ontmoeten. Wade is coach bij de Sky en assistent van Emma Meesseman in 2017-2018 bij Ekaterinburg. Courtney Vandersloot en Allie Quigley spelen ook bij Chicago Sky en zijn momenteel dan weer ploegmaats van Meesseman bij de Russische topclub.