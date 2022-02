Nieuwe plaat van 50 Cent wordt ook zijn laatste, maar met muziek maken stopt hij niet

Zo zullen er in de toekomst geregeld nog nieuwe nummers verschijnen, maar de kans is dan groot dat die horen bij films of series waar hij als acteur of producent een aandeel in heeft.

Van 50 Cent verschenen de voorbije twintig jaar vijf albums, maar het laatste dateert al van acht jaar geleden. De rapper brak in 2003 door met het debuutalbum Get rich or die tryin, geproduceerd door Dr. Dre en Eminem. Een releasedatum voor zijn laatste album is er nog niet.