Dit was de meest geziene vogel in het grote vogeltelweekend van Natuurpunt

De huismus op één, de koolmees op twee en de vink op drie. Dat is de uitslag van het grote vogeltelweekend van Natuurpunt, waarbij mensen wordt gevraagd om het aantal vogels in hun tuin te tellen.

Bijna 50.000 mensen namen deel, en telden gemiddeld 23 vogels van zeven verschillende soorten in hun tuin. “De huismus behoudt haar eerste plaats. Maar de aantallen ervan zijn de afgelopen jaren wel gedaald, dus moeten we blijven inzetten op voldoende schuil- en broedplaatsen als we ze echt willen redden”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt.

Anders dan vorig jaar is dat de kauw, die de afgelopen 5 jaar steevast bij de eerste vier eindigde, nu wegzakte naar een zesde plaats”. Ook de Turkse tortel lijkt over zijn hoogtepunt te zitten. “En het ziet er helaas niet naar uit dat we de merel al snel terugwinnen, na zijn zware crash door het usutuvirus, zo’n vijf jaar geleden.”

Natuurpunt beklemtoonde maandag dat tuinen een belangrijk potentieel bieden voor meer groene ruimte in Vlaanderen. “Door je tuin natuurlijker in te richten komen er niet alleen meer vogels op bezoek, ze kunnen er ook gemakkelijker broeden.” En ook mensen zonder tuin kunnen helpen: “Een mussenkast tegen de muur kan ook een verschil maken.” (wer)