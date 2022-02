Medewerkster Talia is een van de kassiersters die in Balen aan de speciale kassa met de klanten een babbeltje zal slaan. — © Bram Saeys/Jumbo

Balen

In mei opent in Balen een nieuwe supermarkt van de Nederlandse keten Jumbo. De uitbaters willen hun winkel afstellen op de wensen van de klant en gaan daar ver in. Het wordt de eerste supermarkt in ons land met kletskassa. En er komt een prikkelvrij shopuurtje voor mensen met autisme.