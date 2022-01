Vrouw (32) vervalst voorschriften met Tipp-Ex voor zware pijnstillers: jaar cel met uitstel

Een eerste keer sloeg ze toe op 31 augustus 2017 in Ham door een gestolen voorschrift aan te passen. Een jaar later was ze actief in Leopoldsburg. Deze keer wist ze een aantal voorschriften en 475 euro te stelen. Met de hulp van een naamstempel en een vervalste handtekening wist ze aan de pijnstiller Oxynorm te komen. De vrouw van Duitse nationaliteit kwam nooit eerder in aanraking met het gerecht. Rekening houden met haar strafblad legde de rechter haar 1 jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 400 euro op. De proceskosten van 304 euro zijn eveneens voor haar rekening. (GeHo)