Storm Corrie zorgt niet alleen in ons land voor overlast, ook bij onze noorderburen waait het stevig. Langs het strand van Scheveningen zaten verschillende auto’s vast op de weg die bedolven was onder het zand. De opmerkelijkste wagen was een peperdure Aston Martin, maar de bestuurder kon gelukkig zelfstandig terug wegrijden nadat hij het zand wat aan de kant had geveegd.