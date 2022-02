De Limburgse kunstenorganisatie Vonk trekt met tien kunstenaars naar New York om hun netwerk uit te breiden. — © luc daelemans

Hasselt

Je netwerk uitbreiden is belangrijk in elke sector. De Limburgse kunstenorganisatie Vonk trekt met tien kunstenaars naar New York om ze te laten daten met galerijhouders en curatoren.