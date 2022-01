Maaseik

Een 18-jarige jongeman uit Kinrooi heeft maandagochtend zijn voorlopig rijbewijs mogen inleveren. De jongeman werd rond 8 uur aan de kant gezet op de Maastrichtersteenweg nadat een politiepatrouille de auto over de weg had zien zwalpen. De jonge chauffeur, die zonder ‘L’ reed en een passagier bij had, testte positief op drugs. mm