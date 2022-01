Carel Eiting verlaat KRC Genk voor Huddersfield

Het vierjarig contract, dat Eiting afgelopen zomer tekende bij KRC Genk, wordt in onderling overleg ontbonden. Hij kwam in de verschillende competities samen 19 keer in actie en bleef daarbij steken op één assist.

LEES OOK. Genkse spits Iké Ugbo op weg naar Troyes

Door het vertrek van Toma, Ugbo en Eiting én de komst van Ouattara houdt Bernd Storck 23 A-kernspelers over. Meer dan voldoende om het seizoen in de Jupiler Pro League af te maken, KRC Genk is uitgeschakeld in de beker én Europa. Bovendien wil men doorselecteren om iedereen scherp te houden én de eigen talentvolle jongeren reële speelkansen aan te bieden.