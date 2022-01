Hasselt

Bij de politie zijn maandag twee inbraken in Hasselt gemeld: in de Nicolaas Theelenstraat in de Heilig Hartwijk en op de Grote Bameriklaan in Kuringen.

Op het eerste adres werd een raam opengebroken om dan de hele woning te doorzoeken.

In Kuringen werd een deur geforceerd. Daar maakten de indringers juwelen buit. mm