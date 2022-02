KAA Gent-coryfee Gunther Schepens ramt onder invloed vier geparkeerde wagens

Voor dronken rijden en smaad aan de politie riskeerde KAA Gent-coryfee Gunther Schepens (48) onlangs nog tot twee jaar gevangenisstraf of een alcoholslot. Maar door zijn schuldinzicht kwam de ex-Rode Duivel er met drie maanden rijverbod en een fikse uitbrander van af. Het hield hem echter niet tegen om zondag opnieuw onder invloed in zijn auto te kruipen en in Wetteren vier wagens te rammen. Schepens moest onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven.