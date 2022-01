Hooverphonic zorgde in 2000 voor een superhit met de song ‘Mad about you’. Maar wat weinig mensen weten, is dat dat nummer over iemand specifiek gaat. Bandlid Alex Callier verklapte maandagmorgen in de Ochtendshow van MNM voor wie hij dat nummer schreef. “Maar het bleef bij een platonische relatie”, voegde hij er nog aan toe.