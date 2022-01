Twee bestuurders spelen rijbewijs 2 weken kwijt bij controles in politiezone CARMA

Genk/Houthalen-Helchteren/Oudsbergen

Twee bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld na een positieve drugstest bij controles in de politiezone CARMA. Een van hen kreeg nog extra boetes omdat hij zijn gordel niet droeg en de auto waarin hij reed geen keuring had.

Er werd gecontroleerd in Houthalen-Helchteren, Genk en Oudsbergen. In totaal droegen 17 personen geen veiligheidsgordel, werd een niet verzekerde motorfiets getakeld en stelden de agenten nog een 20-tal andere inbreuken vast voor o.a. gsm-gebruik, niet gekeurde voertuigen, rijden zonder geldig rijbewijs of verzekering, technische eisen, ladingzekering en kinderzitje. mm