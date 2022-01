Groen licht voor coronabarometer onderwijs

Net als de federale coronabarometer bevat de coronabarometer in het onderwijs voor elke kleurcode een bepaalde set maatregelen. Die kan, afhankelijk van de lokale situatie op het terrein, nog verder aangescherpt worden. De bedoeling is wel dat de regels voor het onderwijs niet strenger zijn dan die voor de brede samenleving.

“Met deze barometer, ondersteund door regelmatig overleg met de onderwijspartners, willen we onze scholen meer vaste grond onder de voeten bieden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De barometer bepaalt alvast dat onze scholen geen strenger regime moeten volgen dan de regels die erbuiten gelden. Het principe van onderwijs als prioritaire sector in de samenleving wordt zo opnieuw bevestigd.”

Ook het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, is tevreden dat de barometer er is. “De maatregelen zijn niet nieuw, maar ze staan nu samengevat in de barometer en geven een duidelijk overzicht”, aldus Marianne Coopman, algemeen secretaris bij het COV. Wel stipt de onderwijsvakbond aan dat er onduidelijkheid blijft over de graad van de pandemie. Bovendien is het ook belangrijk dat de scholen genoeg tijd krijgen om over te schakelen wanneer de barometer naar een andere kleur overschakelt, klinkt het.