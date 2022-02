Jordi Meeus (m.) in actie op de ploegstage in Spanje. — © Veloimages

Zijn eerste profseizoen werd er één waar veel neoprofs alleen maar van kunnen dromen: twee zeges, vierde op het BK, tweede in een Vueltarit en de eerste grote ronde uitgereden. Jordi Meeus (23) is bij BORA-Hansgrohe klaar om de volgende stap te zetten richting het statuut topspurter. “Ik ben een trapje gestegen in de rangorde”.