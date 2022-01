Primeur in ‘De nieuwe lichting’ van Studio Brussel: Peerse Ilayda Cicek wint twee keer

Met liefst 789 waren ze, de groepen en artiesten die een gooi naar winst deden in ‘De nieuwe lichting’. Een vakjury met onder meer ex-winnaar Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Jeroen De Pessemier van The Subs en StuBru-dj Black Mamba selecteerden negen finalisten, de luisteraars deden de rest. Na een week stemmen, kozen zij maandagavond Bluai, Ila en Shaka Shams als laureaten.

Al deed dit jaar ook de jury een duit in de zak: zij stemden mee, goed voor een kwart van de punten in het eindresultaat. Ook daar vielen de drie winnaars het meest in de smaak.

Naast professionele omkadering en begeleiding winnen de drie acts vooral airplay op Studio Brussel. Ze treden in de voetsporen van onder meer Tamino, Brihang, Sylvie Kreusch, Portland, Equal Idiots, Kids With Buns en The Haunted Youth. Stuk voor stuk artiesten die doorstootten naar de grote zalen en festivals, en vandaag tot de crème van de Belgische muziekscène behoren.

Vlaamse PJ Harvey

Opvallendste naam tussen de winnaars van deze lichting is Ilayda Cicek. De 24-jarige Limburgse, die in Antwerpen woont, boekt een dubbele zege. Cicek schreef zich in met zowel haar soloproject ILA als haar meidengroep Bluai. Ook de frontvrouw van Bluai, Catherine Smet (24), werd vorig jaar solo geselecteerd voor ‘De nieuwe lichting’.

Bluai, met Ilayda Cicek (tweede van links), is een van de laureaten. Ook frontvrouw Catherine Smet werd vorig jaar al geselecteerd. — © Studio Brussel

Met ILA wordt Cicek omschreven als “een stem met een fijne korrel op, en een hart vol eerlijke liedjes”. Ze wordt onder meer vergeleken met PJ Harvey. Met Bluai maakt ze indierock. Het is de eerste keer in het tienjarige bestaan van De Nieuwe Lichting dat een kandidaat twee keer wint.

In haar eerste reactie bleef Cicek bondig. “Dit voelt goed. En blijkbaar is het iets voor de geschiedenisboeken. We gaan vanavond goed vieren in Antwerpen.” De derde winnaar, rapper Shaka Shams uit Antwerpen, valt op met zijn combinatie van hiphop, eightiesrock en zelfs een streep metal in zijn single Black metal rebel.