Italiaan Emanuele Zanini is nieuwe coach van de Red Dragons: “Hoop in april naar België te reizen”

“De aanstelling van Zanini moet vernieuwing in het team brengen en kadert volledig in de verdere ontwikkeling van onze talentvolle jongeren richting het nationale team”, zegt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen, in een communiqué. “Als bondscoach van Turkije, Slovakije en Kroatië realiseerde Zanini altijd een stijging op de wereldranking. We verwachten dat zijn aanpak ook de Red Dragons een nieuwe boost zal geven. De kwalificatie voor het Europees Kampioenschap en een stijging op de wereldranking zijn de eerste doelstellingen.”

“Ik ben verheugd en trots dat ik de kans krijg om met dit team aan de slag te gaan”, reageerde Zanini. “Dit is mijn vijfde nationaal team en ik wil graag al mijn ervaring gebruiken om de Red Dragons omhoog te helpen op de ranking. Omwille van de puntentelling moeten we elke set, elke wedstrijd winnen en met die mindset wil ik starten. Ons eerste doel zal de kwalificatie voor de Final Four van de European Golden League zijn. Daarna volgt het kwalificatietoernooi voor het Europees Kampioenschap en ook daar willen we op ons sterkst zijn. Ik hoop in april naar België te kunnen reizen om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

Indrukwekkend palmares

Zanini nam in 2021 afscheid als coach van het Kroatische nationale team. Na acht jaar afwezigheid op een EK plaatsten Zanini en Kroatië zich weer voor het EK waar ze zelfs de tweede ronde haalden. In 2011 won hij met Slovakije de European League. Hij zorgde als assistent van Andrea Anastasi ook enkele grote successen bij de Italiaanse nationale ploeg: Europees kampioen in 1999 en brons op de Olympische Spelen in Sydney. Momenteel is hij op het hoogste niveau aan de slag bij Ravenna in Italië.

De European Golden League wordt het eerste officiële toernooi waar Zanini als hoofd van de Red Dragons zal aantreden. Met als eerste confrontatie op 25 mei, België - Letland.