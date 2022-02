Gemeenteraad van Bilzen debatteert over katten en de trajectcontrole

In Bilzen is er dinsdagavond de eerste digitale gemeenteraad van 2022.

Naast enkele aanpassingen van het verkeersreglement, onder andere met de invoering voor een parkeerplaats voor personen met een handicap op Schureveld staat verder op de agenda de wijziging van gemeentewegen in kader van het project ‘Afschaffing van 7 overwegen in Bilzen’. Op de rol staat tevens een overeenkomst met de Beroepsvereniging voor Limburgse dierenartsen wat betreft de actie om inwoners aan te moedigen hun katten te laten steriliseren of castreren door een korting aan te bieden om zo de overpopulatie tegen te gaan. De oppositie legt een aanvullend punt ter stemming neer om het gemeenteraadsbesluit aangaande de trajectcontrole in te trekken.

(joge)