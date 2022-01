Externe projectleider

De nieuwe technische dienst in ondertussen in gebruik genomen. — © roger dreesen

Het projectbureau staat in voor de realisatie en begeleiding van diverse investeringsprojecten en het telt 3 experts, 1 deskundige en 2 medewerkers. “Hoeveel kost dit bureau en over welke termijn spreken we? Welke projecten en wat zijn de specifieke opdrachten voor deze projectleider?” informeerde Frieda Gijbels (N-VA).

“Die expertise is nodig voor de realisatie van de sporthal en de omgeving, de bibliotheek en de bouw van de nieuwe technische dienst. Het projectbureau levert specifieke kennis”, reageert schepen Kurt Plessers (CD&V).

De projectmanager zal afhankelijk van de vraag twee dagen per week ingeschakeld worden. “In 2022 is de kost geschat op 131.410 euro. Tijdens de 3-maandelijkse kwaliteitscontrole evalueren we”, besluit schepen van Financiën, Jo Seutens (CD&V). Er wordt door de financieel directeur een voorlopig visum toegekend, de kosten worden gespreid over 2022 en 2023. RDr