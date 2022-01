Twee jonge agenten doodgeschoten in Duitsland: verdachte opgepakt

Bij een verkeerscontrole in het westen van Duitsland, op zo’n 150 kilometer van de Belgische grens, zijn maandagochtend in alle vroegte twee politieagenten doodgeschoten. Zopas is een verdachte gearresteerd. Het gaat om Andreas Johannes S. (38), een gezochte crimineel.

Op de plaats van de politiemoorden hadden rechercheurs documenten van S. gevonden. De zoekacties gaan ondanks de arrestatie gewoon door, omdat niet kan worden uitgesloten dat er medeplichtigen zijn, aldus de politiewoordvoerster.

Twee politieagenten – een 29-jarige man en zijn 24-jarige vrouwelijke collega in opleiding – waren maandagochtend aan het patrouilleren, toen ze omstreeks 4.20 uur een verdacht voertuig tegenhielden voor controle in Kusel, in het westen van Duitsland. Dat kondigden ze zelf nog aan via de politieradio. “Even later vielen er schoten”, zegt een woordvoerder van de politie van Kaiserslautern. De twee agenten konden zelf nog om versterking vragen, maar alle hulp kwam te laat: toen hun collega’s arriveerden was de vrouw al overleden, en enkele minuten later stierf ook de man ter plaatse.

Het is nog onduidelijk waarom de schietpartij zich voorgedaan heeft. Volgens Duitse media zagen de agenten achteraan in de wagen een dood dier of dode dieren liggen, en wilden ze daarom een controle uitvoeren op mogelijke stroperij. Onder jagers wordt daarom gevraagd om hun activiteiten voorlopig te staken, tot de daders gevat zijn.

Klopjacht

De politie ging er van uit dat het om minstens twee daders ging, omdat de agenten via de politieradio “Ze schieten op ons” geroepen hadden: in het meervoud, dus. Maar dat is niet zeker.

Malu Dreyer, de eerste minister van de deelstaat Rijnland-Palts, zegt “geschokt” te zijn door het geweld tegen de politieagenten. “De misdaad is afschuwelijk. We zijn zeer ontdaan dat twee jonge mensen hun leven hebben verloren tijdens de uitoefening van hun functie”, luidt het in een persverklaring. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”. Als teken van rouw hangen de vlaggen in de deelstaat ook halfstok.