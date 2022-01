Wetenschappers vragen Kamer statuut van coronaexperts te laten bevestigen door erkende instantie

In een brief aan de leden van de Kamercommissie Gezondheid dringen een vijftigtal wetenschappers eropaan om het statuut van wetenschappelijke experts die gehoord worden systematisch te laten bevestigen door twee erkende instanties. Aanleiding is de hoorzitting met Geert Vanden Bossche op woensdag 26 januari.

Vanden Bossche werd gehoord als vertegenwoordiger van ‘Voice for Science and Solidarity’, volgens de ondertekenaars “een dubieuze onafhankelijke organisatie bestaande uit twee leden, waaronder de heer Vanden Bossche zelf”.

Vanden Bossche stelde zich voor als doctor in de wetenschappen, specialist in virologie met professionele ervaring in de ontwikkeling van vaccins. Maar volgens de brief gaat het om een “zogenaamde en zelfverklaarde wetenschappelijke expertise op het gebied van vaccinatie”. Hij is niet erkend als wetenschappelijk expert door de wetenschappelijke gemeenschap, benadrukken de ondertekenaars. Hij heeft immers geen enkele significante noch betrouwbare wetenschappelijke, academische, biotechnologische of farmaceutische bijdrage aan de menselijke geneeskunde, vaccinologie, immunologie, virologie of volksgezondheid. “De vrijwel totale afwezigheid van recente publicaties in de voorbije 5 jaren opgenomen in PubMed, de voornaamste database van wetenschappelijke en intercollegiaal getoetste publicaties, getuigt hiervan”, luidt het nog.

Daarom stellen ze voor het statuut van een wetenschappelijk expert die gehoord wordt “systematisch te laten bevestigen door ten minste twee van de volgende zes erkende instanties: Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB), Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB), Académie Royale des Sciences (ARS), of Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen (KVAB)”. Dat zou bijdragen tot “ de bescherming van onze democratie tegen verontrustende afwijkingen in het genereren, verspreiden en versterken van onwaarheden en desinformatie”.

De ondertekenaars zijn lid van de Belgische medische en biomedische wetenschappelijke gemeenschap en zijn actief in onderzoek of klinisch werk in de immunologie, virologie, infectiologie, pediatrie, epidemiologie of volksgezondheid. Het gaat onder meer om Piet Hoebeke, uroloog aan de UGent en intensivist Geert Meyfroidt (KU Leuven).