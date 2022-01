Twee auto’s uitgebrand aan huis: onderzoek naar brandstichting gestart

Maandagochtend zijn in de Kapelstraat vlakbij het Lommelse centrum twee auto’s uitgebrand. Alles wijst in de richting van brandstichting. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

De brand zorgde voor opschudding in de buurt. “Rond kwart voor één ’s nachts stonden die twee auto’s in lichterlaaie, het was best een heftig schouwspel”, aldus een buurtbewoner. “De vlammen dreigden over te slaan naar de aanpalende huizen.” De brandweer bluste de auto’s met schuim. Door de hitte sneuvelden er ruiten. Ook een omheining werd vernield. “De aanpalende woningen liepen ook rookschade op”, aldus een andere buur.

Omdat alles wees in de richting van brandstichting werd het labo opgeroepen. De speurders voerden maandag in de namiddag een onderzoek uit. Het parket Limburg werd door de politie Lommel op de hoogte gebracht. De dader wordt opgespoord. (gvb/mm)