Wandelaars op avontuurlijke speurtocht door de nacht in ’s-Gravensvoeren

Voeren

Op vrijdag 28 januari was er geen judotraining van Judoclub De Voerstreek, wel een leuke familieactiviteit met een avontuurlijke nachtelijke speurtocht voor het hele gezin.

Drie groepen vertrokken van parking Hoogsteyns in Schophem in ’s-Gravenvoeren voor een wandeling in de nacht in de buurt van Schophem, de Voerbeek, het Voerdal en Schophemerheide. De allerjongsten maakten een korte wandeling. De middengroep trok onder leiding van Mieke op een avontuurlijke speurtocht door de nacht, voorzien van een zaklantaarn, stevig schoeisel en aangepaste kledij. Ouders en sympathisanten volgden later op de avond of verzamelden op een weiland in de buurt van de hobbyshop langs het fietspad Schophem-Plate Voye rond een laaiende vuurkorf om gezellig bij te praten. nm