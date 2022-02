Jean-Claude Mukanya woont met zijn gezin in Molenbeek. — © Karel Hemerijckx

Kent u ‘Sterke Jean’ nog? Jean-Claude Mukanya (53) was één van dé steunpilaren van het Lommel dat in 1992 de poort naar eerste klasse open beukte. “Een van de hoogtepunten uit mijn carrière”, zegt Mukanya, die vandaag coach is van de nationale U20 van Congo.