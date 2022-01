Stromae staat niet langer op één in de Ultratop-hitlijst. Daar staat nu de Nederlandse MEAU (21) – voluit Meau Hewitt – met haar pakkende ‘Dat heb jij gedaan’. Een nummer over een toxische relatie die ze jaren geleden doormaakte en waar veel mensen zich in herkennen. “Een vrouw die seksueel misbruikt was, vertelde me dat ze een stukje zou voorlezen in de rechtbank.”