Rihanna verwacht eerste kindje

Zangeres Rihanna (33) en rapper A$AP Rocky (33) verwachten hun eerste kindje. Dat hebben de twee niet officieel bekendgemaakt, maar foto’s van het koppel laten niets aan de verbeelding over. De zangeres liep dan ook met blote buik door New York City.

De meeste Hollywood-sterren proberen hun zwangere buik zo lang mogelijk verborgen te houden voor de paparazzi. Maar daar doet de zangeres niet aan mee. Afgelopen weekend liep ze samen met haar vriend A$AP Rocky door New York City in een roze jas waarvan enkel de bovenste knoop dichtgemaakt was. Daardoor was de zwangere, blote buik van de zangeres te zien. Opvallend, want de temperaturen in New York City liggen momenteel behoorlijk laag. Een duidelijke boodschap dus van RiRi.

Het nieuws komt misschien ook niet echt als een erg grote verrassing. Eind november doken er al foto’s op van de zangeres met een beginnende babybuik toen ze geëerd werd in thuisland Barbados.

Het gaat om het eerste kindje van het koppel. Het nieuws dat de twee aan het daten zijn, raakte in november 2020 bekend. De muzikanten kennen elkaar al enkele jaren, maar de vonk sloeg dus pas later over.