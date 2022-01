Opsporingsbericht inbreker levert vooral reacties vrouwen op: “Als ik hem vind, mag ik hem dan houden?”

De sexy crimineel wordt hij in Groot-Brittannië genoemd. Jonathan Cahill (37) is geen doetje. Toch vergeten velen zijn strafblad bij het zien van zijn foto. Dit weekend lanceerde de politie een opsporingsbericht. En de reacties gingen vooral over zijn uiterlijk. “Als ik hem vind, mag ik hem dan houden”, vroeg een vrouw.

Jonathan Cahill is onlangs vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij een deel van zijn straf voor inbraak had uitgezeten. Toch had hij zijn les nog niet geleerd. Hij wordt verdacht van nieuwe feiten en heeft daarmee de voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating geschonden. Dus moet hij weer naar de gevangenis. Alleen weet niemand waar hij zit.

En dus werd onder meer op sociale media een opsporingsbericht gelanceerd. Daar kwam in korte tijd zoveel respons op dat de politie de reacties op Twitter moest uitschakelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Want bij alle reacties zat er niet eentje bij die zijn schuilplaats verklapte of die het onderzoek vooruit hielp. Wel opmerkingen als :”Moet makkelijk te vinden zijn, de helft van de vrouwen in West Yorkshire zal achter hem aanzitten...” en “Mag ik hem houden...”

Eerder werd Jeremy Meeks ook al de ’sexy crimineel’ genoemd. Op zijn opsporingsbericht, een jaar of zes geleden, kwamen reacties als “Hij is hot” en “Is sexy zijn illegaal?” Zijn ’mugshot’ leverde hem zelfs een modellencontact op.

Ook bij ons waren er in het verleden criminelen die ondanks alles wat ze op hun kerfstok hadden staan, veel bewonderaars hadden omwille van hun uiterlijk. Zo kreeg Patrick Haemers massa’s brieven, pikante foto’s en zelfs vrouwenslipjes toegestuurd in de gevangenis.