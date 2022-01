COLUMN Limburgs Landschap: koolmees

Wie een voederplekje heeft in zijn tuin, of een paar vetbollen of bakjes met pindanoten heeft opgehangen, kreeg zonder twijfel al bezoek van deze deugnieten. Koolmezen zijn echte rebellen op de voederplaats. Ze slagen er zelfs in om veel grotere soorten, zoals merels, op hun plaats te zetten. Je kan ze makkelijk herkennen aan hun zwarte petje en zwarte ‘cravate’ op hun borst. Bij de mannetjes loopt die breed uit tussen de pootjes. Bij een vrouwtje blijkt die zwarte streep wat minder uitgesproken.Voor mij zijn ze een kwelling bij mijn tochten waarop ik vogels ga inventariseren. Dit doet men om broedvogels via hun geluid te lokaliseren en op kaart aan te duiden, om zo te weten te komen hoeveel broedpaartjes van elke soort in een bepaald gebied voorkomen.Elk jaar weer heeft die verrekte koolmees mij bij mijn ‘pietje’. Bij het begin van elk telseizoen hoor ik telkens weer een aantal ‘vreemde’ geluiden die ik niet dadelijk aan een soort kan koppelen. De methode is dan om de zanger van dienst te zoeken en hem met je verrekijker te bekijken om hem zo op naam te brengen. De kans dat ik even later naar een koolmees zit te kijken, is enorm groot.Koolmezen hebben meer dan twintig verschillende geluiden op hun repertoire. Ik slaag er blijkbaar nog steeds niet in om die allemaal te onthouden. Dat ze die geluiden bewust gebruiken, werd bewezen door een van de vele onderzoeken die werden uitgevoerd rond koolmezen. Mannetjes van de koolmees laten, net als veel andere soorten, via zang horen dat zij de baas zijn in hun territorium. Zo weten andere mannetjes dat dit bezet is. Maar ze passen een sluwe list toe. Ze zingen op een plekje aan de rand van hun gebied een deuntje. Daarna vliegen ze naar een ander struikje om daar opnieuw te beginnen zingen, maar wel een ander liedje. Zo lijkt het of er meerdere mannetjes aanwezig zijn. "Te druk", denken zijn rivalen, "hier zitten al paartjes genoeg". Gefopt door onze zanger. Net als ik, elk jaar weer opnieuw.(Foto's: Ruben Hoes (2) - Guido Franssens (2) - Benny Odeur (1))