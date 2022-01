Melanie, de mama van de 10-jarige Raphaël, is de wanhoop nabij. Woensdag is het dag op dag een maand geleden dat ze haar zoontje als vermist heeft opgegeven. De jongen bracht de feestdagen bij zijn papa door, maar die bracht hem niet terug. Nu blijkt dat ze op 28 december al een vlucht namen naar Panama, in Centraal-Amerika.