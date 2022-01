Senioren krijgen fitnesstoestel in stadspark De Motten

Tongeren

In stadspark De Motten werd een outdoor fitnesstoestel ingehuldigd. Het toestel kwam er op vraag van de Seniorenraad.

De metalen constructie staat op een grasplein vlakbij het Botenhuis. Er kunnen drie personen tegelijk een work-out uitvoeren, want het toestel combineert drie afzonderlijke toestellen: een fiets, een crosstrainer en een freerunner. “Midden 2022 zal dit outdoor fitnesstoestel een onderdeel vormen van een laagdrempelige beweegroute die we in het stadspark gaan aanleggen”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Over een route van ongeveer 800 meter worden verschillende eenvoudige oefeningen aan elkaar gelinkt. Een ideale bewegingsroute voor senioren die hun dagelijkse wandeling zo kunnen afwisselen met eenvoudige lichaamsoefeningen.” diro