Lommelse carnavalstoeten uitgesteld tot weekend voor Pasen

“We hebben dit beslist tijdens een gezamenlijk overleg met Carnaval Lommel en met de Verenigde Lutlommelaren”, zegt Burgemeester Bob Nijs (CD&V). “We hopen natuurlijk dat we tegen dan over de piek met coronabesmettingen zijn, zodat we van carnaval een veilig en mooi feest kunnen maken. De coronabarometer zal op dat moment bepalen welke maatregelen nodig zijn.”

Grote tent op Hertog Janplein

Steven Emmers, ondervoorzitter van Carnaval Lommel, legt uit waarom de keuze op het weekend voor Pasen gevallen is. “We hebben gekeken naar de data van de carnavalstoeten in de omliggende gemeenten. We willen geen concurrenten zijn van elkaar. De schoolvakantie is dan al aan de gang, wat zeker voor de Kinderstoet in Lutlommel belangrijk is.”

Op het Hertog Janplein aan het Huis van de Stad zal voor het eerst een grote goed verluchte tent staan.

(gvb)