Hilde en Noël organiseren poëziewandeling door de Heilig-Hartwijk

Hasselt

Naar aanleiding van de poëzieweek hebben Noël Marechal en Hilde Wouters samen het Genootschap ter bevordering van de Voordracht- en vertelkunst een dichterlijke wandeling georganiseerd door hun wijk, de Heilig-Hartwijk.

“Met het genootschap zijn we al elf jaar actief, onder meer door op Allerheiligen al wandelend voor te dragen op het oud kerkhof”, zeggen Noël en Hilde. “Ervaring hebben we dus al, maar het is wel de eerste keer dat we hier in de wijk een poëziewandeling organiseren. Een experiment dus. Maar een geslaagd experiment, want er zijn enkele tientallen mensen komen meewandelen.”

Voor de wandeling focuste het duo op gedichten rond de natuur, het thema van deze poëzieweek. “Daarom wandelden we van de ene groene plek naar de andere”, aldus Noël en Hilde. “We zijn vertrokken in een parkje en daarna hebben we onder meer het plein voor de kerk, de hondenuitlaatweide, de waterpartij langs het gelukspad en de Kippodroom als podium gebruikt. En naar goede gewoonte hebben we gezorgd voor afwisseling tussen ernstige en luchtige gedichten.” raru