Kleinste kippetjes, pony en emoes spotten in Dierenparkje in Bilzen

Bilzen

In het gezellige Dierenparkje dat gelegen is in de groene omgeving van Vrankrijk in Bilzen sta je letterlijk tussen de dieren. “De kindvriendelijkheid is al 23 jaar onze grote troef”, stelt bezieler Guillaume Timmermans (96). “Naast onze vogels, pony, ezel en de kleinste Sebricht-kippetjes ter wereld hebben we hier natuurlijk ook onze geitjes. Sinds kort zijn er ook twee prachtige emoes in ons park gehuisvest en enkele sierlijke fazanten.”

Voor Lina Elamraoui (10) is de knuffelweide een paradijs. “De geitjes en schapen zijn heel lief. Ze eten graag stukje brood.” Jong en oud kuiert hier rond de vijverplas tussen de hoevedieren. “De diertjes zijn allemaal heel schattig”, lachen Elena (6) en Dante (4) Del Rio. Tot de start van de lente kan je het Dierenparkje in Bilzen alleen in het weekend bezoeken, daarna is de poort weer dagelijks geopend. joge